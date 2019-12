Alcaldesa de La Pintana entregó balance de consulta ciudadana: 'La gente quiere nueva Constitución'

En el día después de la consulta ciudadana convocada por varios municipios del país, una de las que se mostró "súper contenta por la participación", que llegó hasta las 33.000 personas -sin contar los menores de edad-, fue la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro.

La autoridad comunal entregó, en entrevista telefónica con Ciudadano ADN, las principales conclusiones que dejan los resultados en su zona. "La gente quiere una nueva Constitución. También votamos por el tema de los escaños para pueblos originarios y paridad de género, 93% aprobó esa idea", contó.

Entre las demandas nacionales, los habitantes de La Pintana esperan "cambiar el sistema de AFP, salud de calidad y educación de calidad". Y entre las locales, están "mejor salud, seguridad y educación". Además, ganó el voto obligatorio y el derecho a voto a partir de los 16 años, según contó la edil.

Una de las preguntas que incluía la consulta ciudadana en esa comuna estaba relacionada a la creación de una clínica veterinaria municipal. "La preguntamos porque desde hace mucho tiempo tenemos un programa que creemos que es insuficiente, y la gente votó mayoritariamente que sí. Eso nos pone en la obligación de implementarla", aseguró la alcaldesa.

En los 32 kilómetros cuadrados que abarca la comuna de La Pintana hay varios sectores sin internet, lo que "nos obligó a poner 30 puntos de forma presencial", contó Pizarro, que cree que esta primera consulta ciudadana es "histórica", y "nos invita a mirar nuestro quehacer y donde poner los énfasis", que es "algo a lo que hay que acostumbrarse en este país".

La alcaldesa también aseguró que los pintaninos quieren "más seguridad, en desmedro de los espacios públicos. Eso me sorprendió". Al respecto, contó que "en la comuna lo pasamos mal el 18 y 19 de octubre, perdimos el 69% de la inversión privada. Tenemos dos supermercados, los dos los perdimos. Aunque a la semana siguiente nos paramos". Sin embargo, enfatizó que "podremos recuperar las inversiones pero las vidas no".

Pese a las pérdidas, cree que el estallido social está produciendo avances, porque "falta más justicia social. Vivir en un modelo neoliberal es vivir de forma individualista. Falta una relación Estado-comunidad y no Estado-individuo. Tenemos miedo a enfermarnos. El que tiene dinero puede comprar salud y educación, el que no, no tiene derecho. Hoy día la consulta ciudadana invita a cambiar eso en la Constitución", puntualizó la autoridad comunal.

Y con miras al plebiscito programado para el próximo abril, Pizarro está expectante: "Yo siento que va a ganar una nueva Constitución y Asamblea Constituyente plena", subrayando la importancia de "avanzar a una mayor participación" y que "en política el que se enoja, pierde. El país nos pide ser empáticos con lo que la gente piensa en la calle", luego de que, según finalizó la edil, "creo que el Ejecutivo ha sido tardío, poco empático y no está convencido".