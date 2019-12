Alcalde de La Granja: 'Hay empresas que tributan en El Golf y están haciendo el hoyo en Tocopilla'

Es profesor de física y matemática, un trabajo que "me gustaba. Todavía me encuentro con alumnos y me quieren. Me pueden decir de político cosas más o menos, pero si me preguntan de profesor, fui buen profesor", según aseguró en entrevista con Ciudadano ADN el alcalde de La Granja, Felipe Delpin.

"La Granja está complicada, está más pobre que antes", fue lo que expresó la autoridad sobre su comuna tras la crisis social, que ha traído como consecuencia que "no tenemos supermercados, fueron saqueados todos. El BancoEstado que tenemos fue quemado, la caja Los Héroes donde los adultos mayores cobraban su pensión también. Los pocos servicentros que tenemos, Aguas Andinas, el Registro Civil, y fábricas medianas, saqueados. Hoy la comuna tiene muchas más carencias". Además, la estación de metro La Granja fue quemada 3 veces. Sin embargo, según el edil, "en las poblaciones y villas no ha habido mayor problema".

Delpin hizo su evaluación de los anuncios del Gobierno para intentar apaciguar la crisis, en una comuna donde "un grueso de nuestros vecinos vive de la Pensión Básica Solidaria o con pensiones muy bajas, así que todo es un avance, pero el Estado tiene que asumir su responsabilidad de cómo no pudo dar seguridad", esperando un escenario donde las "marchas, caceroleos, y todo lo pacífico tiene que traer mejoras en la calidad de vida".

Una situación país que estalla luego de que "a todos nos han robado con los medicamentos. Hay subsidios, pero la plata la estamos poniendo nosotros", por lo que Delpin espera que "se haga una reforma tributaria, de manera que las empresas que están pasando piolitas, aporten". El alcalde puntualizó que, para lograrla, "Luksic y varios grandes empresarios están dispuestos, pero otro grupo dice no. Hay que recaudar más en las Isapres, las mineras, las concesionarias".

Entre los principales problemas que el edil detecta en materia tributaria, que impiden el progreso de comunas como la suya, es que "donde pagas el permiso de circulación del Mercedes Benz o del Jaguar, donde están las viviendas que pagan altas contribuciones y se instalan las grandes empresas, es en una sola comuna. Hay empresas que instalan la casa matriz en El Golf y están haciendo el hoyo en Tocopilla. Los supermercados pagan la patente en Vitacura".

Por eso, Delpin hizo un llamado a que modificar el fondo común de los municipios. "Las Condes tiene un presupuesto de 350.000 millones, La Granja de 20.000. Eso genera violencia. Hay comunas con un metro cuadrado de área verde por habitante, otras con 26". Incluso, según expresó, "nosotros tenemos equipos técnicos para hacer proyectos, pero las comunas de fuera de Santiago tienen problemas mayores".

Una serie de situaciones en las que podrá influir la ciudadanía, tras la consulta programada para el próximo 15 de diciembre por la Asociación Chilena de Municipalidades, donde Delpin ocupa el cargo de vicepresidente. Cuenta que, para la planificación de este evento, "nos reunimos con el Servel, lamentablemente no entendió y nos negaron contar con padrones actualizados. Luego vino el acuerdo del Congreso para una nueva Constitución, así que el 15 de diciembre vamos a realizar nuestra consulta preguntando si quieren una nueva Constitución, el método, más una serie de preguntas sobre la agenda social".

Y cuando una serie de municipios optó por bajarse del proceso, Delpin cree que "es un error, hay que confiar en la gente y buscar formas de que participen". En su comuna, también contó, "decidimos hacerla bajo voto electrónico, y ojalá todos participen porque después eso lo vamos a llevar al Gobierno", con la expectativa de "que tengamos un Chile más justo, más igualitario y más digno".