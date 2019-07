Akira tendrá su propia serie de anime y Katsuhiro Otomo está trabajando en ella

En 1988 se estrenó Akira, un largometraje que pasó a la historia del animé por lo impactante de la producción e historia. A 30 años de su lanzamiento, el fanatismo aún sigue vivo y, por lo mismo, Crunchyroll confirmó que adaptarán la clásica película en formato de serie.

A través del Twitter de la cadena, informaron lo siguiente: "Noticias de última hora desde AnimeExpo: ¡Akira volverá como un anime televisivo producido por Sunrise!". En el mismo evento, comunicaron que su creador original, Katsuhiro Otomo, está trabajando en la nueva producción.

Es importante mencionar que Sunrise se trata de uno de los estudios de mejor reputación en la industria de la animación japonesa, lo cual se ve comprobado con distintos trabajos hasta la fecha, entre ellas la adaptación de Cowboy Bebop.

De esta manera, tendremos que esperar los detalles de esta esperada adaptación de la obra de culto, por ejemplo, los miembros del staff, seiyuu, fecha de estreno y número total de capítulos.

Breaking news from #AnimeExpo: AKIRA is coming back as a TV anime produced by Sunrise!! pic.twitter.com/Fe5JVIRIlw