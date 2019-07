Aída Nizar se fue con todo contra Mario Sepúlveda en su Instagram: 'Eres la vergüenza de Chile'

Aída Nizar de Resistiré de Mega y MTV atacó duramente a Mario Sepúlveda en sus historias de Instagram.

La española publicó videos desde su casa del último capítulo que se emitió del reality, donde calificó al minero como "la gran decepción" y como "la vergüenza de Chile".

Esto, porque la abogada al ver los episodios del encierro -del que ya salieron todos hace poco más de un mes-, se dio cuenta que el participante la "pelaba" y que también puso un cuervo en sus pertenencias.

"Gracias por las veces que has hablado mal de mí a mi espalda y por todas las veces que me has traicionado", expresó en los registros.

"Que necio, que hipócrita, que mala gente, ojalá nadie te traicione como lo has hecho tú. Mario Sepúlveda, para mí, la vergüenza de Chile, junto con Sebastián (Ramírez). Asquerosos, boludos y culicagados", aseveró la española.

"Ojalá no ganes este concurso, de corazón lo digo. Ojalá que no gane la hipocresía y la mentira (...) Yo te consideré un amigo", sostuvo.