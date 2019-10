Aída Nizar de Resistiré compartió video llorando desconsoladamente por la situación de Chile

La española Aída Nizar compartió en sus redes sociales un video en el que aparece llorando desconsoladamente por la crisis social que atraviesa Chile.

"Amo con toda mi alma a la maravillosa tierra chilena. Le pido al señor Piñera que pare con las movilizaciones del ejército, que termine con este toque de queda", parte diciendo la exparticipante de Resistiré.

En esa línea, agregó que "leo todas estas noticias y se me conmueve el alma de pensar en todas esas familias humildes que no llegan a final de mes y que han protestado por una subida y una bajada de sus pensiones. Suben los servicios y bajan las pensiones. Se me parte el alma viendo esto. ¿Qué les está pasando a los políticos?".

Tras publicar su video, varios de sus seguidores le aseguraron que "estamos más unidos que nunca" y "listos para pelear hasta el final".