Aída Nizar compartió video masturbándose en el reality Resistiré

La polémica participante de Resistiré de Mega y MTV, Aída Nizar, publicó en su cuenta de Instagram un momento del reality donde se masturba.

"¡Adoro la masturbación! Como lo adoras tú que me lees, que me escuchas, que me cotilleas… ¡Con la diferencia de que tú no lo dices!", escribió la mujer de 44 años.

En el clip emitido por MTV, se ve que Laura Prieto le pregunta qué está haciendo y luego le dicen "contención".

A lo que la española responde: "No tenéis idea de lo que es el orgasmo de una misma. ¡Viva la masturbación! Gózate a ti misma y así no tendrás que caer en los brazos ni de lobito ni de zorrito".

La publicación de la abogada ha causado opiniones divididas, donde muchos la aplauden, mientras que otros la critican, sobre todo por haberlo hecho en cámara.

Revisa aquí el momento: