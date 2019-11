Agustín Squella: "Tenemos consagrado en la Constitución que el Estado juega un papel subsidiario"

El Premio Nacional de Ciencias Sociales 2009, Agustín Squella, conversó en ADN Hoy acerca de la crisis social del país, expresado en masivas movilizaciones sociales que llevan días sin menguar, señalando que "nos hemos hecho los lesos durante décadas con el malestar que venía incubándose en la sociedad".

"La democracia tiene que poner la cara por fallas que no provienen del régimen político, sino del sistema económico que nos rige, que no es tanta responsabilidad de los políticos que nos rigen –salvo indirectamente– sino que de los economistas. De los ministros de Hacienda, del FMI, del Banco Mundial. Esa variable no está bien analizada y nos podría orientar en el futuro", indicó el escritor.

Para el abogado "tenemos que admitir con humildad que pese a las doscientas y tantas reformas a la Constitución, aún siguen conceptos no democráticos", y que por eso medios como The Economist –pese a las décadas desde que se derrocó a Pinochet– aún cataloga a Chile como una "democracia defectuosa".

Por eso para el académico, al igual que para muchos otros intelectuales, una salida a la crisis es un nuevo pacto social que "se expresa jurídica y políticamente en su Constitución. No hay otra manera", concluyendo que "la gente no está pidiendo estatismo, sino más intervención del Estado, y tenemos consagrado en la Constitución que el Estado juega un papel subsidiario. O sea el Estado es un observador que solo interviene cuando ocurre un incendio, una crisis. Esa es una cuestión que tenemos que discutir".