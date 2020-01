Agustín Pastorino y acusación de traición por parte de Joche Bibbó: 'Me desilusionó'

El exchico reality Agustín Pastorino se refirió en Podemos hablar de CHV a la antigua rencilla que tuvo con Jose Luis "Joche" Bibbó.

Cabe recordar que la expareja de Fernanda Figueroa aseguró en el mismo programa que fue traicionado por los integrantes de la denominada "cofradía de los cordobeses".

"En el momento que más los necesité fue cuando más me dieron la espalda, entonces chao pescao", afirmó Joche en julio del año pasado, diciendo también que iban donde "calienta el sol".

Según Pastorino, las declaraciones de su examigo le afectaron, ya que sentía que eran dirigidas a él. Esa vez, si bien Joche no lo nombró, sí aparecía en la foto que le mostró el animador Julián Elfenbein cuando le hizo la pregunta.



Foto: CHV

"En ningún momento aclaró que el problema no era conmigo, sino que era con otra de las personas que estaban en la foto. Entonces, obviamente que dejó entrever algo que me desilusionó como persona, porque más allá de los problemas o las diferencias que uno pueda tener, hay una amistad, hay un tiempo que nos avala. Fuimos muy amigos. De hecho, yo todavía le tengo mucho aprecio. Pero, bueno, no correspondía", respondió Pastorino.

"Yo creo, sinceramente, que después de haberlo apoyado absolutamente en todas, hasta quizás en las que no correspondía, hubo una que no. Temas de diferencias que no tenían que ver conmigo. Yo no elijo sus amistades y él tampoco tiene que elegir las mías", expuso el argentino.

Eso sí, el Pastorino afirmó que no cierra la puerta a Bibbó, ya que recuerda con cariño sus años de amistad. "Le mando un saludo, espero que esté bien, que haya encontrado la paz y la tranquilidad que supuestamente no pudo tener al lado nuestro", cerró.