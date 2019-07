Aerolínea prohibió el ingreso al avión a joven por su forma de vestir

Una joven de 24 años denunció a la aerolínea Vueling porque el pasado domingo le prohibieron embarcar en su avión, que cubría la ruta Palma-Barcelona, por utilizar una "vestimenta inadecuada".

Laura C. alega que iba vestida con un body negro escotado, una falda del mismo tono y unas zapatillas Nike, y que las dos azafatas de tierra que la dejaron cruzar la puerta de embarque fueron las mismas que minutos después le prohibieron el ingreso al avión, justo cuando se encontraba con su novio haciendo la cola de acceso a la aeronave.

Según lo consignado por El País, Laura habría manifestado que "cuando estaba haciendo cola vi miradas entre una azafata y la otra que estaban en los mostradores. Al llegar mi turno la trabajadora que me atendía me dijo que así no volaba y que fuera y me comprara algo. Yo le dije que tenía el fular para taparme y me dijo que ni con el fular".

Gracias al video que grabó la pareja de la joven se puede escuchar a una de las azafatas decir "tú no vas a embarcar en el vuelo" para luego escuchar a varias personas defendiendo a la mujer. "¿Cómo no va a poder volar? Si no molesta a nadie", se oye decir a otros viajeros. Las imágenes finalizan con la llamada de la tripulante a la Guardia Civil, que asegura que los dos viajeros estaban intentando entrar al avión cuando el comandante les había denegado la posibilidad de volar.

Hoy la maravillosa compañía @vueling le ha prohibido el embarque a mi hermana simplemente por llevar un body escotado. Varias personas le han dejado ropa para que se “tapase” y aun así no la han dejado subir. pic.twitter.com/wxiYguA4qt — Erl. (@olgacrvnts) July 21, 2019

La aerolínea, en tanto, se defendió y aseguró que la pasajera iba en traje de baño y que su comportamiento había sido "abusivo", razón por la que no la dejaron subir. Además, afirmaron que las condiciones de transporte de pasajeros se aplican de forma igualitaria a hombres y mujeres y que están diseñadas "para defender y proteger la seguridad de todos sus pasajeros y para regular su comportamiento en beneficio de todos".