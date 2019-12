Aerolínea obligó a una pasajera a cambiarse la polera porque decía 'Viva Satanás'

Una mujer utilizó sus redes sociales para denunciar que American Airlines la obligó a cambiarse la polera porque la que estaba usando decía "Viva Satanás".

Swati Runi, que viajaba desde Key West a Las Vegas, aseguró que una azafata le dijo que debía cambiarse la "ofensiva" polera, sino sería expulsada del avión.

Según consignó BuzzFeed News, la mujer de 49 años comentó que al principio pensó que era una broma, ya que nadie se toma en serio el mensaje de su ropa. Sin embargo, cree que este incidente puede ser considerado como "discriminación religiosa".

"Debido a que me trataron de esta manera, solo puedo imaginar cómo tratan a otros grupos religiosos, como los musulmanes", dijo Goyal a The New York Post.

Tras denunciar la situación en redes sociales, la aerolínea ofreció investigar el caso. "La discriminación no tiene cabida en American Airlines", señalaron.

A woman wearing a "Hail Satan" shirt on an American Airlines flight was told to either change or get off the plane https://t.co/SHsgRXlMVs