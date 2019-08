Adriano Castillo se cansó de ser el Compadre Moncho y lo cuenta en su stand up

En su stand up "Adriano y/o Moncho" vemos al actor Adriano Castillo mostrándose desganado de interpretar al personaje que marcó su carrera. "Me cansé del Compadre Moncho", asegura en la rutina.

Sin embargo, entrevistado por Ciudadano ADN, aclaró que "yo no tengo ni un problema con el Compadre Moncho, esa frase la preparé para el stand up, que es un homenaje al personaje".

Castillo interpretó al vecino de "Los Venegas" desde el estreno de la serie en 1989 hasta su cancelación en 2011, y lo define como "esos tipos que pedían plata prestada y no la devolvían pero te hacían una gauchada por otro lado, esos sinverguenzas simpáticos, que no los puedes cortar".

Por eso, dice, el personaje tiene una llegada "con un sector de la sociedad chilena de entre 25 y 50 y tantos, que son los que me vieron de cabros chicos". Y hasta el día de hoy, asegura estar "explotando" al Compadre Moncho. "Una vez Junaeb usó una imagen mía y yo me molesté, me hubieran llamado, pero no importa, ya pasó", comentó.

Un reconocimiento popular que lo llevó a obtener el Premio Nacional de Humor 2019, y a acercarse a la política: en una humorada de Twitter llegó a declararse “Presidente encargado”. "Era una broma pero mucha gente lo tomó en serio, a los chilenos nos falta reír, los tiempos mejores no llegaron", comentó.

Hoy es concejal por Quinta Normal, donde asegura que lo respetan y en el Concejo "jamás me han dicho Compadre Moncho". Y ya le han ofrecido candidaturas a diputado, "pero lo estoy pensando, porque ser concejal es una cosa y esto es algo muy superior. Si voy a ser diputado voy a trabajar", afirmó, deslizando comentarios sobre otras figuras del medio artístico que han terminado en el congreso, como Florcita Alarcón. "Hay que respetar la voluntad del pueblo, el pueblo lo eligió, ahora él tiene que hacerse cargo del puesto en el que está y no hacer tonteras".

Y como ex alumno del Instituto Nacional, también tiene palabras para la situación que vive el establecimiento. "Yo pensé que esto se iba a solucionar rápidamente, pero ha llegado el momento de tomar el toro por las astas. No se puede permitir que en el techo hayan encapuchados. Conversemos lo que haya que conversar, pero terminemos con ese foco de violencia que no se puede repetir. No hay nada que dialogar con gente que está tirando bombas desde el techo". También cree que "las mujeres le harían bien al Instituto".