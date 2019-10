Adriana Barrientos reveló complicado momento de salud: La tiene muy afectada

Adriana Barrientos reveló en No Culpes a la Noche que está viviendo un difícil momento de salud, dado que tiene un tumor en sus cuerdas vocales.

En el programa de conversación de TVN contó que "el año pasado fui al fonoaudiólogo porque me tenía que sacar las amígdalas. Cuando estaba en la operación, se dan cuenta de que mis cuerdas vocales no estaban bien, que tenían una pelotita más o menos grande. Esa pelotita se llama tumor".

Posteriormente, comentó que le hicieron una biopsia con la que le indicaron que el tumor no crecería más, pero este año todo se complicó, ya que aumentó su tamaño.

"Más o menos para mi cumpleaños, me di cuenta que me empezó a doler mucho la garganta. Hablaba fuerte, por ejemplo, y me dolía mucho la garganta. Me fui a ver al médico, y lamentablemente la pelotita había crecido", confesó.

Adriana dijo que de un día a otro le indicaron que debía someterse a radiación, lo que le provocó efectos secundarios. "No se me cayeron los dientes, pero me salieron algunas caries", sentenció.

"Llamé a mi amigo, que además es peluquero. Le digo que se me están cayendo las extensiones y yo no podría soportar verme peladita. Me sacó las extensiones con mucho cuidado para que no se me cayera el pelo de la cabeza, el poco pelo que me quedaba", agregó.

Asimismo, reveló que su diagnóstico no es muy positivo, dado que "si me sacan esto, va a volver a salir. La protuberancia es irreversible". "Si a mí me tuvieran que hacer una nueva radiación, yo no me la hago. No estoy dispuesta a pasar por algo tan heavy, tan complicado", afirmó.

"Ninguna persona se ha muerto por tener esto, pero por mí, no sé cuánto pueda llegar a crecer. No quiero saberlo y tampoco quiero enterarme. Yo prefiero quedarme con esto que quedó un poquito más grande, pero no ha continuado su crecimiento", finalizó.