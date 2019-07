ADN Te Escucha: los acuerdos entre padres separados como bien superior para los niños

En un nuevo capítulo de ADN Te Escucha, hablamos sobre los acuerdos que tienen que llegar los padres separados para que estos se transformen en un bien superior para sus hijos.

Al respecto, la psicóloga Pamela Lagos sostiene que "el tema de las visitas saca ronchas, no solamente durante las semanas, si no que también en las vacaciones. Muchas veces se usan los niños como monedas de cambio y eso es sumamente negativo para todos".

En esa línea, la profesional añade que "el niño tiene derecho a mantener un contacto frecuente con su padre y con su madre. Me da una sensación dura sobre el régimen de visitas, porque uno esperaría que esto no tuviera que normarse, uno esperaría que fuera obvio que ambos padres entendieran que los niños necesitan a los dos, pero no es tan así, lamentablemente".

"Por lo anterior aparece esta cosa de normarlo para que sea estructurado, porque además a los niños también les va a dejar una sensación de seguridad. Para lo niños, sobre todo cuando ya piensan a entender el concepto de tiempo, lo empiezan a medir en semanas, y eso hace que sea más fácil sacar una cuenta de en cuanto tiempo verá al papá o la mamá", agrega Lagos.

Finalmente, la psicóloga advierte que "es mucho mejor que un padre lo vea cada 15 días y ese niño sepa que llegará a buscarlo, que el papá aparezca cualquier día y ese niño no pueda predecir en qué minuto este papá va a estar presente ahí para él".