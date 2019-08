ADN Te Escucha: las herencias

En un nuevo episodio de ADN Te Escucha, hablamos sobre las herencias, tema que involucra a muchos compatriotas en algún momento de su vida.

Al respecto, la abogada de Defensa y Familia, Carmen Gloria Arroyo, sostiene que "cuesta hablar del tema de la muerte en Chile, de la donación de órganos y qué es lo que va a pasar después con mis cosas. Si no se hace un testamento en vida, siempre van haber problemas al momentos de repartir los bienes".

En esa línea, la profesional añade que "tenemos una cultura donde la muerte no se habla porque es como feo, aparece la idea de que es algo que no hay que hablar. Uno mismo le dice a las personas cuando quieren hablar de la herencia que no lo haga, lo obviamos y eso termina siendo perjudicial".

Finalmente, Arroyo sostiene: "No hay mejor manera que si uno tiene bienes y desea repartirlo a sus seres queridos al momento del fallecimiento, que estos queden bien repartidos por medio de un documento en vida".