ADN Te Escucha: la vulneración de los derechos en los niños

En un nuevo capitulo de ADN Te Escucha, hablamos sobre la vulneración que se da en nuestro país sobre los derechos de los niños.

Al respecto, la abogada Carmen Gloria Arroyo, sostiene que "es un tema muy poco tratado, por ejemplo, cuando hablamos de delincuencia. Intervenir tempranamente a niños que están siendo vulnerados o a niños que una y otra vez pasan por el Sename y no encuentran salida, generalmente se les van cerrando las puertas".

En esa línea, añadió: "Es necesario que este tema sea prioridad en el país, poner a los niños en primera fila en la vulneración de sus derechos. Hay que darle mucha más urgencia de la que se le está dando".

Finalmente, Arroyo sostuvo que "la única manera de ponerle fin o modificarlo es hablando del tema. La gente no entiende que la vulneración de sus derechos es no mandarlo al colegio, dejándolo solo, etc. No tiene nada que ver con clases sociales, cuesta mucho que la gente lo entienda".