ADN Te Escucha: la violencia en el pololeo

En un nuevo episodio de ADN Te Escucha, analizamos la violencia en el pololeo, una situación que cada vez se está acrecentando más en nuestro país.

El abogado de Defensa y Víctimas, Sabas Chahuán, sostiene al respecto que "esto cada vez está ocurriendo con mayor frecuencia. Es importante comenzar a identificar el problema para poder trabajar en la solución, pero es un tema que hay que solucionarlo lo más pronto posible".

¿Existe alguna ley que ampare este tipo de situaciones? "No derechamente como violencia en el pololeo. Puede haber un delito de lesiones, de amenazas, o con este plus de resguardo como podría ser la violencia intrafamiliar, pero en este caso no la hay, y sería muy importante que se hiciera algo por aquello y que se pene de igual forma que la violencia intrafamiliar", asegura Chahuán.

Por su parte, la jefa del departamento de diversidad e inclusión de la municipalidad de Providencia, Sofía Jaña, indica: "Hay que identificar de dónde parte esta violencia, si es en la educación de las familias, del colegio, etc. Se repite mucho en estas situaciones a los casos de violencia intrafamiliar. Muchas mujeres y hombres jóvenes se ven sometidos a ciertos tipos de violencia, sobre todo la psicológica".

En esa línea, añade que "hay personas que se demoran mucho tiempo en identificar que esto no es normal, y en el fondo se dan cuenta cuando hay algo de quiebre, como un golpe o una agresión a algún familiar. Y cuando deciden denunciar suele haber un vacío legal y el camino se hace más complicado".