ADN Te Escucha: el sueño de la casa propia en los jóvenes

En un nuevo episodio de ADN Te Escucha, hablamos sobre el sueño de la casa propia en los jóvenes, situación que cada vez está siendo menos demandada en el país.

Al respecto, el abogado de Defensa y Deudores, Mario Espinoza, sostiene que "no es una prioridad en los más jóvenes. Hoy ya no es así, muchos prefieren arrendar porque prefieren no compremeterse a tan largo plazo".

En esa línea, añade: "Aquellos que quieren, se les hace muy complejo, debido al alto valor que tienen las propiedades, más aún en Santiago con la escasez de suelo, que termina significando que se aumente el valor".

Finalmente, el abogado indica que "a mayor conectividad, hay mayor interés, mayor demanda y mayores precios. Algo que termina influyendo en la posibilidad de comprarse una propiedad".