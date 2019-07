ADN Te Escucha: el divorcio

En un nuevo episodio de ADN Te Escucha, hablamos sobre los diversos pasos del divorcio, en qué circunstancias puede llevarse a cabo y cuál es la mejor manera de abordarlo en familia.

Al respecto, la abogada Carmen Gloria Arroyo, sostiene que "a partir de noviembre de 2004 cambió el escenario con la aprobación de la Ley del Divorcio, y empezó a ser una causal más para poner término al matrimonio, uniéndose a la muerte real y presunta y al juicio de nulidad".

En esa línea, añadió: "Al ser un contrato el matrimonio, y que este después fuera anulado, quedábamos como antes del matrimonio, es decir, solteros".

"Las tazas de divorcio se han mantenido relativamente estables en el tiempo, referido principalmente a que la gente antes se anulaba y era un trámite parecido. Y eso tiene que ver que las normas, si bien nos permiten instaurar una posibilidad en las cabezas de las personas, no necesariamente van a determinar las decisiones que yo tome en la vida", agregó Arroyo.

Finalmente, la abogada indicó que "por ejemplo, yo sé que en el rojo tengo que parar, pero soy yo el que elijo hacerlo, no el carabinero de la esquina. No porque la ley me diga tendrá que hacerlo, si no que es mi intención y mi propia voluntad lo que me lleva a eso".