ADN Te Escucha: cómo emprender y no comenzar a caer en las deudas

En un nuevo episodio de ADN Te Escucha, hablamos sobre el emprendimiento entre los chilenos, situación que cada vez se ve de manera más frecuente en nuestra sociedad.

Al respecto, el abogado Ricardo Ibañez sostiene que "hoy el emprendimiento es algo absolutamente normal, es algo que muchos jóvenes realizan porque es su forma de ver la vida, y es algo que muchos adultos realizan porque no les queda otra alternativa".

En esa línea, agrega que "Hoy por hoy el emprendimiento femenino, que suele ser por necesidad a diferencia del hombre, es una de las puntas de lanza de las actividades económicas".

"Según estadísticas globales, ocho de cada diez emprendimientos fracasan, ósea no tenemos que ser tan ciegos tampoco de creer que es algo que no nos va a suceder. Los grandes empresarios por lo general han tenido crisis económicas", advirtió Ibáñez.

Finalmente, el abogado terminó diciendo que "si lo llevamos al mercado local, hemos tenido conocidos empresarios del país que también han pasado por periodos de crisis económicas que los ha llevado a la quiebra. Lo importante es saber cómo no meterlo todo en el enchufe, y si llego a meterlo todo en el enchufe, que la corriente no me dé tan fuerte".