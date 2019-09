ADN recomienda: Soulfía, la nueva apuesta del R&B nacional

Día a día la música nacional va tomando más peso, pues diversos ritmos como el trap, pop, indie, soul y rock, logran llegar a miles de jóvenes y adultos que disfrutan de las melodías y ritmos que sus exponentes nos ofrecen.

Este año, el género urbano se ha posicionado como uno de los favoritos de los jóvenes, ya que con grandes exponentes como Young Cister, Polimá Westcoast, Ceaese, Gianluca, Princesa Alba, Tomasa del Real, DrefQuila, Pablo Chill-E y Paloma Mami, entre otros, se han creado diversas instancias para su disfrute, tales como el Urban Trap Fest y el Chile Trap Fest.

Entre las nuevas apuestas de la música chilena aparece Sofía Walker, más conocida como Soulfía, una joven de 22 años que recién el viernes pasado lanzó su primer sencillo, "Toda la Noche", el cual ya se convirtió un éxito en plataformas digitales y redes sociales.

En ADN.cl conversamos con ella y nos contó que su interés por la música no es reciente, pues es algo que le encanta desde los cinco años, cuando comenzó a tomar clases de piano. Desde ese día todo cambió y dos años después, a los 7, empezó con el canto, que es lo que le apasiona hoy en día.

Sofía, quien trabajó con C-Funk (Los Tetas) en el Festival Vívela 2018, es muy cercana a dos grandes exponentes del trap chileno: Polimá Westcoast, con quien tiene una relación amorosa, y Young Cister.

Al ser consultada por los #BrokeBoyz y si pretende hacer alguna colaboración con ellos, Soulfía reveló que "me encantaría hacer una colaboración con mi amigo Cister, de hecho el otro día lo hablamos en su cumpleaños y quedamos en que lo haremos, pronto ojalá".

"Con el Poli ya estamos preparando sorpresas", señaló, sin dar mayores detalles del material que realizarán. Además, expresó que "hacer un featuring con Pablo (Chill-E) sería una experiencia única creo yo. ¡Me encantaría!".

Sobre posibles colaboraciones con artistas internacionales, Walker reveló que "me gustaría colaborar con una cantante Argentina, muy underground, que se llama Chita, que hace música más o menos parecida a la mía y la amo. Estoy obsessed. Además, ambas tocamos piano y eso es bacán".

En una línea similar a la anterior, @soulfia_ nos contó un poco sobre sus mayores referencias musicales actuales, donde destacó el trabajo que hace Rosalía, H.E.R. y Sabrina Claudio, tres artistas que desde hace no más de dos años han logrado alcanzar el éxito y presentarse en algunos de los festivales más importantes del mundo.

En YouTube también se puede ver un video de Sofía, en el cual realiza un cover de "On My Mind" de Jorja Smith, el cual suma más de 7 mil reproducciones en la plataforma y decenas de comentarios aplaudiendo su trabajo.

El lanzamiento de "Toda la Noche", su primer single

El pasado viernes, Soulfía sorprendía a sus casi 10 mil seguidores de Instagram con el lanzamiento de "Toda la Noche", su primer sencillo oficial, el cual promocionó durante meses en su perfil, generando grandes expectativas entre sus followers.

Tras casi dos meses de espera, la canción llegó a importantes plataformas como Google Music, Apple Music, Spotify, Tidal, Amazon Music, Deezer y Soundcloud, convirtiéndose en todo un éxito en cuestión de minutos.

Respecto a "Toda la Noche", Soulfía contó que es un single que "mezcla varios estilos", ya que "no quiero encasillarme en uno solo porque creo que la música se trata de ir experimentando y probando distintas cosas siempre, pero obvio que siguiendo una misma línea".

"Ahí es cuando entra la personalización de cada uno, todos tenemos voces distintas", explicó a ADN.cl.

Si bien este es su primer single oficial, Sofía ya tiene algunos planes para el futuro, los cuales incluyen sacar nuevas canciones y, posteriormente, un EP con el que pretende encantar a sus fanáticos.

Finalmente, le consultamos sobre la recepción que ha tenido "Toda la Noche", donde nos aseguró que "ha sido súper buena, hemos alcanzado varios números en pocos días, en pocas horas, pero lo más importante es que la gente me ha dicho que están orgullosos de haber visto mi proceso y mi crecimiento, me han llegado muchas felicitaciones y eso me hace muy feliz, estoy muy motivada de seguir dándoles música fresh".