ADN recomienda: rrropet, la orquesta vocal

El uso de redes sociales ha provocado que jóvenes artistas puedan compartir pueda compartir su trabajo con sus seguidores. Este es el caso de Tomás Iga, más conocido como "rrropet".

A través de Instagram y YouTube, Tomás ha recibido cientos de "likes" por subir contenido acapella en sus perfiles. Así ocurrió con el último que compartió, el cual es un medley de Kimbra, la cantante neozelandesa de 29 años que se hizo mundialmente conocida por la colaboración que hizo junto a Gotye en "Somebody That I Used to Know".

En conversación con ADN.cl, el joven de 23 años nos contó que actualmente "estudio música de manera autodidacta. Me dedico a hacer música con mi banda, Girafa, con la que sacaremos el primer single a fines de año".

Además, sostuvo que "hago clases de canto y en este último tiempo me he dedicado a subir contenido acapella a las redes sociales".

Sobre el contenido que publica, @rrropet reveló que "todo lo hago con mi voz: el canto, beatboxs, los diferentes registros y colores de voces; simulaciones de bronces (trompetas, saxofón) y de instrumentos en general".

También comentó que él mismo se autograba, autoedita y autoproduce.

Pero, ¿por qué este tipo de formato? Según nos manifestó, se debe a que "llevo harto tiempo escuchando a artistas como Mike Patton, Pentatonix o Jacob Collier, entre otros, donde el poder de las voces se muestra en miles de facetas posibles".

"Me encanta explorar y explotar ese recurso, más aún cuando se puede deformar una canción que todo el mundo conoce para hacerla parte de ese 'mundillo' eternamente vocal", expresó.

"Lo encuentro muy bacán", aseguró.

Tomás comentó que una gran parte de su conocimiento armónico actual, tiene origen a principios del 2018, en su llegada al Laboratorio Creativocal, pionera agrupación musical que explora la improvisación vocal y corporal mediante el método RYPS (Ritmo y Percusión con Señas), fundado por Valentina Payeras y María Paz Videla.

"En el Lab he podido explorar y explotar todas mis influencias, es un espacio hermoso y libre, es como si aprendiera todo de nuevo, cada semana", comenta.

Asimismo, rrropet nos contó que fue el vocalista de Mangoré, banda chilena de funk rock, que acumuló decenas de miles de reproducciones en plataformas digitales con su material publicado y que, además, llevó al cuarteto a tocar en grandes escenarios comoLollapalooza 2014, Rockódromo 2015 y Santiago OFF.

También telonearon a Chancho en Piedra en el aniversario de los 20 años de La Dieta del Lagarto y giraron por el sur de Chile.

Revisa aquí su Kimbra Medley, donde las canciones "Cameo Lover", "Everybody Knows", "Miracle", "Posse" y "Top of the World", son parte.

Asimismo, Tomás compartió su versión acapella de "Siempre es viernes en mi corazón" del chileno Alex Anwandter.