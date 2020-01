Adele y Harry Styles fueron captados juntos en una paradisíaca isla

Adele y Harry Styles fueron fotografiados juntos en la isla caribeña de Anguila, junto al animador de televisión James Corden.

Algunos fanáticos ya especulan que puede haber un romance entre los dos cantantes, ya que en una de las fotografías Adele está usando una bufanda que pertenece al intérprete de "She".

El nuevo aspecto de Adele también fue una sorpresa para los medios, ya que la artista británica se veía mucho más delgada que la última vez que fue vista, ya que perdió 19 kg durante el año pasado.

Esta es la segunda vez que se ve a Adele acompañada después de divorciarse de Simon Konecki en abril, y después de ser captada con el rapero británico Skepta.

Adele & Harry Styles were spotted together in Anguilla, Caribe yesterday. 🏝 pic.twitter.com/SbjKCI6W0J