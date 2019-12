Acusan a Netflix de sobornar a críticos de cine para obtener nominaciones y premios

Netflix, además de ser una de las que cuenta con más números de suscriptores, también ha repercutido en las premiaciones que buscan elegir lo mejor del cine y la televisión.

Basta sólo con recordar que en la pasada edición de los Oscar, Roma fue nominada a una gran cantidad de galardones, quedándose con el trofeo a "Mejor Director" por el trabajo de Alfonso Cuarón.

Sin embargo, el plato podría volver a repetirse gracias a la llegada de The Irishman, film que ha cosechado cientos de críticas positivas por su dirección, elenco y producción.

A pesar de este éxito, una reciente publicación periodística está llamando la atención y poniendo en la palestra a Netflix, y no por algo bueno.

The Washington Post hizo un artículo en el que acusan a la plataforma de sobornar a críticos para conseguir nominaciones y premios. Esto sería por el trato que el servicio tiene con la prensa especializada, y particularmente con quienes son los encargados de elegir a las películas y series nominadas para competir por una estatuilla.

Este trato significaría que Netflix entrega boletos para premieres, aviones y hospedaje pagados, kits de prensa o bolsas de regalos. Pero estas prácticas tendrían un lado oscuro, lo que fue dejado en evidencia por el periodista Steven Zeitchik.

"El Post se enteró de que Netflix había enviado a periodistas del cuerpo de votación, que incluye a unos 400 críticos de todo el país, a Los Ángeles y Nueva York en viajes caros", aseguran, para luego agregar que "algunos externos dicen que esto representa una violación potencial tanto de la etiqueta de los premios como de la ética del periodismo".

Los tratos tendrían un motivo y es que señalan que "el objetivo es ganar apoyo y, a menudo, votos".

"El Post se enteró de al menos cuatro de esos viajes este año. Todos ellos incluyeron estadías en hoteles de gama alta y encuentros privados con cineastas y estrellas, de acuerdo con tres personas que asistieron o estaban familiarizadas con los eventos pero que no estaban autorizadas a hablar sobre ellos públicamente. (...) Tres de los viajes fueron para The Irishman, Dolemite is my name y The Two Popes en Los Ángeles. Un cuarto, para el drama recientemente lanzado Marriage Story", concluyeron.