Actriz que interpretó a Morgan Stark en Avengers: Endgame pide que dejen de acosarla

La pequeña actriz Lexi Rabe, de tan sólo siete años y que interpretó a la hija de Tony Stark y Pepper Potts en Endgame, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que le pide a los fanáticos de Marvel que dejen de acosarla a ella y su familia.

En la descripción del video, los padres de la pequeña explican que cada vez que salen deben enfrentar incómodos y estresantes momentos con Lexi, quien es presionada por los fans de la Avengers.

"Odio que tengamos que publicar esto. Pero, de nuevo, Lexi está siendo acosada. Y este tipo de cosas es lo que hace a las estrellas que nunca quieran salir de casa o conocer a gente. Por favor, guárdense sus opiniones para que Lexi pueda crecer en un mundo libre", comienza el texto.

En esa línea, sus padres agregan que Lexi "es una persona normal y es una niña. Hablamos con ella y le damos descansos, pero no lo hacemos en público. A veces, vamos corriendo de un lugar a otro, estresados como todo el mundo, para llegar a tiempo al trabajo o al sitio que sea y podemos parecer un poco enfadados".

"Lo siento si nos ven de esta forma, ¡pero así es la vida! Si nos piden un autógrafo la mayoría de las veces decimos que sí. Pero si estamos teniendo un mal día, ¡puede que eso no nos haga empezar con el pie derecho! ¡No somos perfectos! A estos niños no se les está dando la libertad y los derechos que deberían tener", añaden en el texto.

Posteriormente, señalan: "Si tu hijo está tan asustado de ser él mismo/ella misma en público y sufre por ello, entonces estás siendo un mal padre. Les damos a nuestros hijos muchas reglas y límites, pero entonces dale libertad para aprender de sus propios errores. Igual no estarían en un set de rodaje si no se portasen bien".

"De verdad, ¡no tienen ningún deseo de contratar a niños así! Y hay muchos niños con los que se pueden hacer producciones. Así que, si nos ves en público y crees que tienes derecho a juzgarnos, espera. Primero, espera a tener hijos. Y segundo, ¡date cuenta de que no somos perfectos y que no queremos serlo! Pero solo date cuenta de cómo de diferentes son las personas. Lo que haces con tus hijos puede funcionarte y lo que yo hago con los míos me funciona a mí. Mis hijos me quieren y me respetan aunque se porten mal a veces", finaliza el post.

En el video, además, Lexi finaliza con una frase que le rompió el corazón a los fanáticos de Iron Man: "Los amo 3000".