Actriz de Betty la Fea desclasificó chascarro de icónica escena

"Betty, la fea" sigue dando que hablar después de más de 20 años de haberse emitido por primera vez en Colombia. Ahora, relató una particular escena de la novela en donde tenía que tomar un bus, pero por equivocación, tomó uno incorrecto.

Se trata de Patricia Fernández, quien, dentro de la novela, estaba acostumbrada a una vida de lujos, pero tras perder su auto por embargo, se ve en la "tragedia" de usar el transporte público.

El guion señalaba que Lorna Cepeda debía subir a un bus repleto en medio de empujones, descalificando a la gente, pero por, según ella, "una miopía", se subió al bus incorrecto.

La actriz señaló que "les voy a contar la historia del BUS: estábamos grabando, con todo listo, bus, personal de apoyo, actores, cámaras, producción, etc! El coordinador (pablito) me dio la señal, para montarme al bus, pero esta miopía me ha acompañado desde los 9 años, y el despiste , desde que nací, y me trepé en el bus equivocado, cuando me subí al bus que NO era, la gente me quedo mirando, porq obviamente subí empujando", comentó.

"Lo q me había indicado el director (Mario Ribero) y el chofer del bus REAL, me dejó subir sin pagar y arrancó, empecé a oír unos gritos, era pablito, y varios de produccion, corriendo detrás del bus diciendo q parara, "pare señor, bájate lorrrnaaaa, ese no es el bus, bájate bájate" yo no entendía nada, menos mal el señor del bus sí, me dijo rápidamente lo q pasaba, todos lloraban de la risa, y yo peor, mientras me disculpaba, y me bajaba, media cuadra adelante! Para luego montarme en el Bus q era, y grabar la escena, me costó concentrarme después porq me parecía inaudito lo q acababa de hacer. Y ya, Esa es la historia!!! Los amoooo!", finalizó la actriz.