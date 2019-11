Actrices porno denuncian censura por parte de Instagram

Trabajadoras sexuales y actrices porno alrededor del mundo se encuentran en guerra contra la red social Instagram acusando discriminación, ya que la empresa varias veces les ha borrado sus cuentas en lo que va del año.

La presidenta de un gremio de actrices y actores pornográficos, Alana Evans, le comentó a la BBC que "yo debería poder usar mi cuenta de Instagram como lo hace Sharon Stone o cualquier otro perfil verificado, pero si lo hiciera la borrarían", ya que "nos discriminan porque no les gusta lo que hacemos para ganarnos la vida".

Evans asegura que mantiene una lista en la que ha recolectado más de 1.300 casos de cuentas borradas supuestamente por violar las normas del sitio, pero que no mostraban ningún desnudo o escenas sexuales.

Un caso que recordó con preocupación es el de la difunta actriz porno Jessica Jaymes, cuya cuenta de Instagram es seguida por más de 900 mil personas, porque la empresa eliminó la cuenta después de su muerte para luego volver a restablecerla sin explicación alguna.

Como referencia, a comienzos de 2019 una organización que reune a trabajadoras sexuales realizó una manifestación frente a la sede principal de Instagram en Londres, Reino Unido, pidiendo que dejen de bloquear cuentas de personas vinculadas a esta industria.

Amazing scenes outside @instagram HQ in London this afternoon. Sex workers demand a meeting with the company, clear policies and an end to blocking workers’ accounts. pic.twitter.com/kFMBEDcZk5