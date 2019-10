Actores en situación de discapacidad de 'Bendito teatro' celebran sus 10 años con tres montajes

En la celebración de sus 10 años de vida, la compañía "Bendito teatro" -formada por jóvenes en situación de discapacidad cognitiva, en su mayoría con síndrome de Down- presenta un ciclo de tres montajes: "El peregrino", "Los Andes" y "Unsale".

Todas creaciones colectivas de sus propios integrantes, según contaron en Ciudadano ADN la directora de la compañía, Carola Carrasco, y su "actor estrella", Pedro Ávila, quien lleva 16 años haciendo teatro.

La iniciativa nació a partir de padres de jóvenes con síndrome de Down del Colegio Altamira, a quienes "se les ocurrió que el teatro era la mejor forma de hacer integración. Y se dieron cuenta que empezaron a dejar mañas de lado, a desenvolverse cotidianamente de manera mucho más espontánea. Fueron creciendo y mejorando en todas sus capacidades", según relató Carrasco. En ese camino, descubrieron que "deberíamos mostrar al mundo la voz de los chiquillos y dijimos: por qué no hacemos una compañía".

Entre las creaciones colectivas de "Bendito teatro" destaca "Los Andes", una historia de amor entre un chico con síndrome de Down y una chica sin discapacidad, según cuenta con entusiasmo Pedro Ávila, que asegura que "lo que me importa es el teatro, me hace feliz, me pone serio, concentrado".

Para la directora, "trabajar con ellos es como un cable a tierra, es sentir que la vida pasa por otros lugares de fragilidad, de simplicidad. Estudié en la Chile, tuve grandes maestros, pero donde más he aprendido del teatro es con ellos".

Carrasco explicó que el ejercicio teatral requiere de mucha perseverancia, pero "ellos ponen todo de ellos. Hay actores que no saben leer ni escribir, pero traen sus audios con los textos. Otros tienen dificultad de lenguaje pero eso se pone al servicio de la obra, puede haber un personaje al que le cueste hablar".

También reconoce que existe aprensión de los padres y del público, que rápidamente se disipa cuando ven los resultados. "Esperan ver Blancanieves y de repente se encuentran con los actores independientes y autónomos diciendo textos enormes, y poniendo temas que a ellos le importan como la discriminación y la violencia. Para los papás es un viaje tan intenso como para nosotros".

Ávila finalizó contando sobre tres de sus personajes. "En una obra hago del loco Allende, y en otra estoy haciendo de Jair Bolsonaro. Es un mandón y pesado, brusco con las mujeres. a mi señora le digo 'vamos, vamos'. Y al final me mata. En la última soy un trabajólico y me da un infarto".

"El peregrino" (que ya terminó sus funciones), "Los Andes" (que estará desde el 16 al 20 de octubre), y "Unsale" (desde el 24 al 27 de octubre), se están presentando en Espacio IF, en Bilbao con Avenida Italia, Providencia.