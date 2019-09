Actores de 'La Maldición de Hill House' volverán en su segunda temporada con nuevos personajes

La segunda temporada de La Maldición de Hill House regresa el próximo año y con otro nombre: La Maldición de Bly Manor.

Esta estará basada en el libro "The turn of the Screw" de Henry James y contará con la participación de algunos de los actores del elenco original.

De esta manera, Victoria Pedrreti, quien interpretó a Nell Crain; Oliver Jackson-Cohen, quien fue Luke Crain; Kate Siegel, quien le dio vida a Theo Crain; Henry Thomas,quien interpretó al joven Hugh Crain; y Catherine Parker, quien fue Poppy Hill, volverán a la serie, pero con nuevos personajes.

A ellos se les sumarán los actores Rahul Kohli, Amelia Eve, Benjamin Ainsworth, y T'Nia Miller.