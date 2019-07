Actor que personificó a Guru Guru sufrió violento robo de su camioneta

Un angustioso fin de semana pasó Claudio Moreno, el comediante que durante años personificó a Guru Guru en "El Mundo del Profesor Rossa": El sábado por la noche fue interceptado por un grupo de sujetos que le hicieron una "encerrona" para golpearlo y robarle su camioneta.

"En el semáforo llega un auto desde atrás, se cruza frente al mío y se bajan seis o siete individuos con pistolas, como en jauría y se me abalanzan contra la camioneta, gritando garabatos y golpeando las ventanas. Traté de poner marcha atrás pero con el nerviosismo no pude", contó a LUN.

Tras pedirles que se tranquilizaran, continuó. "Abro la puerta y me empiezan a tironear para afuera del auto, me tiraron al suelo, me empezaron a pegar patadas, me pusieron la pistola en la cabeza y gritaban que entregara todo. Entregué mis llaves, los documentos, mi celular", narró.

Calificando el hecho como "lo más violento que me ha pasado", Moreno describió que tras llevarse la camioneta, lo abandonaron en plena avenida Américo Vespucio con Camino a Lonquén, en la comuna de Cerrillos. Si no fuera por una testigo del hecho, que estaba más atrás en la fila del semáforo, le habría costado mucho más tomar contacto con su familia. "Ella fue mi ángel de la guardia en ese momento", celebró.

Además, compartió su experiencia en su cuenta de Facebook, además de extenderse y hablar sobre las responsabilidades de las autoridades en la seguridad pública. "Me entero que estas 'bestias', si son atrapadas, saldrán libres en cuestión de horas, ya que el asalto con fuerza, intimidación con armas de fuegos es tipificado como receptación (…) amigos, este no es el país que conocí y la delincuencia está venciendo con la complicidad y ayuda del precario sistema judicial", se lamentó.