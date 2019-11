Actor de Game of Thrones reveló que la serie tiene grabado un final alternativo

En mayo de este año, y con su octava temporada, se dio fin a Game of Thrones, la serie que se empezó a emitir en 2011 y logró reunir a una gran cantidad de seguidores alrededor del mundo, convirtiéndola en uno de los shows televisivos más populares de la historia.

A pesar de esto, muchas fueron las críticas que recibió su último ciclo e incluso algunos solicitaban que volvieran a grabar el final.

A meses de toda esta polémica, Kristofer Hivju, actor que dio vida a Tormund Giantsbane, conversó con Metro y dio una declaración que dejará a más de un fan feliz: sí existió una grabación de un final alternativo para la serie, aunque aseguró que sólo se hizo por diversión.

"Bueno, grabamos un final alternativo. Lo hicimos principalmente por diversión, pero no sé si estoy autorizado para hablar de ello", dijo Hivju. Ante la presión por saber más detalles de esto, el actor respondió: "¡No te lo diré! Pero era por diversión".

En esta entrevista, el intérprete de Giantsbane también aprovechó de hablar sobre el destino que tuvo su personaje, diciendo que quedó tan sorprendido como la audiencia al ver el rechazo de Brienne de Tarth. "Hubo muchas cosas que no vi venir. Hubo un elemento sorpresa, lo cual me gustó", comentó.

A pesar del fin de Game of Thrones, sus fanáticos podrán seguir disfrutando de nuevas producciones basadas en la historia. Ya está confirmada la producción de House of the Dragon, la que seguirá la vida de la familia Targaryen, aunque también se canceló el spin-off que iba a protagonizar Naomi Watts.