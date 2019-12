Actor de 'Bohemian Rhapsody' no descarta la realización de una secuela: Hay otros 6 años por contar

Ben Hardy, el actor que interpretó al baterista Roger Taylor en Bohemian Rhapsody, no cierra la puerta a una posible secuela de la película biográfica de Queen.

"Me encantó", comenzó diciendo en una entrevista con NME. "Me encantó trabajar con estos tipos, y me encantaría pasar tres o cuatro meses con ellos nuevamente. Pero estoy como tú, todavía solo escucho rumores", señaló.

"La película cuenta la historia hasta 1985, por lo que hay seis años más para contar", continuó. "Creo que sería una película muy diferente", sentenció.

Lucy Boynton, quien interpretó a la novia de Freddie Mercury, Mary Austin, en la película dijo a la misma publicación que no debería haber Bohemian Rhapsody 2.

"Creo que es una de esas cosas que merece existir por sí sola", dijo. "Es bueno la forma en que la historia fue enmarcada en la película", agregó.