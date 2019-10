Abuelita sacó aplausos con su intervención en Bienvenidos por la evasión masiva en el metro

A propósito de las masivas evasiones en el Metro de Santiago, el matinal de Canal 13, Bienvenidos, entrevistó a varias personas que se encontraban cerca de la manifestación para conocer sus puntos de vista.

Fue en ese contexto que una adulta mayor sacó aplausos con su respuesta, dado que de entrada le dijo al panel del matinal que para ella, la manifestación no era vandalismo.

"Yo no estoy de acuerdo que estén diciendo que esto es vandalismo", dijo la abuelita.

"Esto no es vandalismo. La gente está protestando porque ya no damos más con los robos. Nos roban de las AFP, del agua, "la luz" y más encima los pasajes", agregó.

Finalmente, señaló que "todo el año han estado subiendo los pasajes. Nosotros somos de la tercera edad y no nos alcanza para estar pagando tanto pasaje. Así que yo se los digo a ustedes".

Recordemos que en el mismo despacho, una joven llamó la atención del panel y los televidentes al explicar por qué la sociedad chilena está tan descontenta.

