Abuelita Gamer vuelve a romperla con análisis de Sekiro: La tecnología ha traído desgracia al mundo

Hace un par de años, una abuelita llamada Humilde Franco llamó la atención con un video en donde analizaba dos juegos reconocidos, como lo son Grand Theft Auto V y Killer Instinct.



En dicho registro, la octogenaria cuestionaba la violencia de los títulos de Rockstar y Rare, respectivamente, indicando que eran una mala influencia para los niños.



Pues bien, avanzado el tiempo la señora volvió a protagonizar un divertido video, aunque en esta ocasión cuestionando el videojuego Sekiro: Shadows Die Twice.



En esta oportunidad, Franco menciona que no es de su gusto porque "es pura violencia", además de asegurar que por lanzamientos así "el mundo está así, por culpa de la gente".



"El paisaje está bonito, pero lo que hacen no me gusta, y eso tiene mal de la cabeza a la gente", aseguró la abuelita.



Tras señalar que "la tecnología ha traído desgracia al mundo", la señora le colocó de nota un 1 al videojuego.