Abuelita de MasterChef reveló que Dani Castro no ha cumplido su promesa: No me ha ido a ver

La exparticipante de MasterChef Chile, Eliana Hernández, más conocida como "Naná", visitó este lunes No Culpes a la Noche de TVN, donde reveló que Daniela Castro no ha cumplido su promesa.

En conversación con el panel, la querida abuelita comenzó contando que no ha visto a Dani "desde que me invitó al lanzamiento de su primer libro".

"Ahí me prometió que iba a estar conmigo, que no me abandonaría, que me iba ir a ver y qué se yo. Puras promesas de buena educación digo no más", sostuvo, agregando que "nos hicimos una promesa con la Leonora, ella y yo. Cumplió porque la Leonora la obligó a que lo hiciera. Pero yo le dije que no, así no".

Recordemos que Naná y Dani Castro participaron en la primera temporada del programa culinario de Canal 13.