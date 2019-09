Aaron Carter aseguró que Nick violó a una mujer de 91 años

Aaron Carter denunció a su hermano, Nick, de haber violado a una mujer de 91 años, razón por la que comenzó una campaña para llevarlo a la cárcel.

El actor hizo la acusación a través de Instagram, donde señaló que no guardará más silencio respecto al tema, asegurando que "mi hermano violó a Mildred y me dijo con confianza en su camioneta que ella tenía 91 años. Me dijo que le cubrió la boca para que nadie pudiera escucharla gritar".

Adempas, el hermano del miembro de Backstreet Boys dijo que su madre estaba al tanto de la violación.

En la publicación también mencionó a la cuenta oficial del FBI para que tome las medidas necesarias respecto al asunto.

"@FBI, ¿qué vas a hacer al respecto? ¡NADA! INFORMO UNA VIOLACIÓN DE NICK A UNA MUJER MAYOR QUE ESTABA MURIENDO. Pónganme una máquina de polígrafo y una muy buena, por favor", dijo.

Recordemos que Nick Carter ya ha sido acusado de abuso sexual en varias ocasiones, sin embargo, él siempre se ha defendido y señalado que es inocente.