A$AP Rocky admitió ser un adicto al sexo y fotografiar a las mujeres con las que se acuesta

El popular rapero estadounidense A$AP Rocky dio una entrevista a Untold Stories of Hip Hop, donde reveló que era "muy" adicto al sexo.

En la conversación, el intérprete de "Live Fast" señaló que "siempre he sido un adicto al sexo... Probablemente todo empezó en el instituto, estaba 'caliente' todo el tiempo".

Al ser increpado por la periodista, el músico respondió que su condición viene de hace años y que no es algo que pueda cambiar. Es más, comentó que "estas son cosas de las que la gente prefiere mantenerse alejada, que no quieren admitir. A mí no me avergüenza porque llevo mi corazón en la manga de la chaqueta. Jamás haría algo de lo que luego no pudiera hablar con claridad".

Es tanta su adicción a las relaciones sexuales, que Rocky admitió haber tenido su primera orgía a los 13 años.

En una entrevista anterior, el artista manifestó que "tengo un montón de orgías en mi casa con compañeras femeninas muy próximas a mi entorno. He fotografiado y documentado muchas de ellas. Las mujeres de las que me rodeo tiene el mismo espíritu libre que yo. Hay hombres que se sienten inseguros al lado de mujeres exitosas, por eso me prefieren a mí. Saben que yo no les voy a romper el corazón".