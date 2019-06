A una palabra de la 'victoria': Nico Gavilán nuevamente estuvo a punto de llevarse el Rosco

El histórico Nicolás Gavilán nuevamente estuvo a una sola letra de llevarse el millonario rosco de Pasapalabra, el cual ya acumula 322 millones de pesos.

Tal como se vio en el capítulo, el joven de 22 años estuvo a una sola palabra de ganar el capítulo. La palabra empezaba con la letra "V" y, paradójicamente, el término era "victoria".

Sin embargo, Nicolás Gavilán no sabía la respuesta y finalmente no se llevó el codiciado premio. "Yo tenía la esperanza de que se me ocurriera. Aguanté hasta el ultimo segundo… No me llegó", dijo en conversación Publimetro.

Pese a no llevarse el rosco, el joven de Hualpén volverá este martes para enfrentarse en un nuevo capítulo del programa.