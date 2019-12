'¿A quién le importa?': Harry Styles se sinceró sobre su sexualidad

Harry Styles fue entrevistado por The Guardian, y el periodista le hizo varias preguntas sobre su sexualidad, preguntándole directamente si no definirla públicamente era una forma de ganarse a los fanáticos.

Las preguntas, que recibieron respuestas ambiguas por parte del cantante, surgieron después de que Styles dijera: "Siento que vivimos tiempos muy libres y liberadores. Creo que la gente pregunta '¿por qué no?' mucho más. Me emociona".

"Hay una percepción popular de que no te defines a ti mismo como heterosexual. La letra de tus canciones, la ropa que usas, incluso la portada de tu nuevo álbum, todas estas cosas son vistas como pistas de que eres bisexual. ¿Alguna vez alguien te preguntó directamente?", señaló el periodista, a lo que el intérprete de "Two Ghosts" respondió: "Creo que me lo han preguntado, pero no lo sé. ¿Por qué? No es que esté aquí escondiendo una respuesta, protegiéndola y evitando darla. No se trata de no decir porque no quiero decir. No es: 'oh, esto es solo lo mío'".

"Es una cuestión de '¿a quién le importa?' ¿Tiene sentido? Es solo eso (...) Si estoy dejando pistas sobre la ambigüedad sexual ¿para tratar de ser más interesante? No. Cuando hablamos de cómo quiero vestirme y cómo se verá la portada de mi álbum, tengo que tomar decisiones basadas en las personas con las que quiero trabajar. Quiero que las cosas tengan una cierta imagen. Me hace ver gay, me hace ver heterosexual o me hace parecer bisexual, pero porque creo que se ven geniales. Más que eso, no lo sé. Simplemente creo que la sexualidad es algo divertido. ¿Honestamente? Nunca lo he pensado demasiado".