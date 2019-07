A qué hora se debe dar play al disco Dark Side of The Moon para que 'Eclipse' sea en el eclipse

Con el eclipse total de sol cada vez más cerca, muchas personas ya están pensando cómo disfrutar de mejor forma del espectáculo y el ambiente que pueda ayudar para que la experiencia astronómica sea memorable. Y, para muchos, la música más adecuada para disfrutarla es la del álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.

Según Radio Futuro, al ser un disco conceptual, "El Lado Oscuro de la Luna" es de esos LP que se escuchan mejor completos. Si bien hay muchos cortes que son perfectamente satisfactorios de escuchar por sí solos, la verdadera experiencia es sentir cómo las canciones fluyen entre sí.

La última canción del disco, llamada justamente "Eclipse", es la explosión de todo lo que se viene acumulando a lo largo de casi 45 minutos. Ideal para ver el eclipse solar. Por eso, en 'La Radio del Rock', que acaba de cumplir 30 años, hicieron los cálculos para que el punto cúlmine del eclipse de sol ocurra en el clímax del "Dark Side of the Moon".

Gracias a los datos entregados por el libro "Eclipses" de José Maza, donde están los horarios específicos, por ciudad, de en qué momento ocurrirá el punto donde la luna oculta totalmente al sol, calcularon la duración del disco de Pink Floyd y concluyeron que estos son los minutos exactos en que se debe comenzar a reproducir The Dark Side of the Moon.





Si no te encuentras en estas ciudades el martes 2 de julio, el proceso no es tan complejo, solo debes ver el centro del eclipse en la siguiente tabla (cortesía de Concierto), y restarle aproximadamente 41 minutos (40 minutos y 39 segundos si quieres ser más preciso).

Por ejemplo, si te encuentras en Rapa Nui, el centro del eclipse será a las 15:21, por lo que deberías comenzar a escuchar el disco a las 14:42.