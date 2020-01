A propósito de Harry y Meghan, 'Letra y música' revisó canciones pop sobre monarquía

Luego del impacto mundial que provocaron el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes se independizarán de la monarquía británica, Ricardo Martínez dedicó su nuevo "Letra y música" a revisar canciones que hacen alusión a la monarquía.

La revisión partió, cómo no, con "Dancing queen" de ABBA, tema que "la Reina Isabel alguna vez declaró que cuando la escuchaba se ponía a bailar", y siguió con "God save the queen" de Sex Pistols, titulada igual que el himno nacional británico, y que ilustra cómo "los ingleses tienen toda esta cosa de amor y odio por los reyes". Los iniciadores del punk "parecen muy combativos y muy de la calle, y ocupan unos términos muy extraños, como the fascist regime, que suena sacado de una novela de James Joyce. Hay una cosa muy contradictoria ahí".

Luego vino el turno de "The queen is dead" de The Smiths, cuyo título se basa en una popular expresión británica relativa a la sucesión de reyes, junto con "Candle in the wind" de Elton John, grabada originalmente en honor a la memoria de Marilyn Monroe y revivida tras la muerte de Lady Di, y "King of pain" de The Police, surgida a partir del divorcio de Sting y vinculada con los sentimientos que provoca una situación así. Juice Newton y "Queen of hearts" le puso el toque country a la columna haciendo un vínculo entre "Alicia en el país de las maravillas" y, nuevamente, la relación dual que los británicos sostienen con su realeza.

The Beatles también estuvieron presentes en la revisión con "Her majesty", al igual que el español Joaquín Sabina y "Princesa", un tema que "gana mucho en vivo" por la belleza de su orquestación. Otros infaltables son Los Angeles Negros con su clásico "El rey y yo", "de las canciones pop chilenas, una de las más populares a nivel mundial, y que para los estadounidenses es una canción más mexicana que chilena".

No podía estar ausente "El rey" de Pedro Vargas, antes de cerrar con "Tribulaciones, lamento y ocaso de un tonto rey imaginario" de Sui Generis. "No sé por qué en lo que ha estado sucediendo en Chile desde el 18 de octubre. Es una canción muy desgarradora sobre la caída de una monarquía", finalizó Martínez.