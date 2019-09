A los 94 años murió el fotógrafo Robert Frank, uno de los artistas de la imagen más destacados del siglo XX.

Nacido en Suiza, llegó a Nueva York, Estados Unidos, a los 23 años. En ese país registró la que es considerada su obra maestra: The Americans.

En 1955, Frank recibió una beca especial de la Fundación Guggenheim para recorrer el país de costa a costa y retrata a la sociedad estadounidense de la época, a todas sus clases sociales y realidades raciales.

El trabajo consiste en una serie de 83 fotos en blanco y negro, publicadas en 1959 tras un arduo proceso de selección entre más de 28 mil imágenes.

La edición estadounidense de The Americans cuenta con un prólogo del escritor Jack Kerouac, autor de On The Road.

Según recoge The New York Times, el trabajo de Frank en la mencionada obra desafía los cánones del fotoperiodismo de la mitad del siglo XX, definido por “imágenes nítidas, bien iluminadas y de composición clásica, ya sea en el frente de batalla, en el corazón estadounidense o las estrellas de cine”.

“Las fotografías del Sr. Frank, de individuos solitarios, parejas de adolescentes, grupos en funerales y extraños espíritus de la vida cultural, fueron cinematográficas, inmediatas, extravagantes y granuladas, como las primeras transmisiones televisivas de la época”.