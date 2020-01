A los 76 años murió Cristián Boza, arquitecto que diseñó Parque Fluvial y Centro de Justicia

Tras enfrentar una enfermedad hepática, el arquitecto Cristián Boza falleció a los 76 años. El profesional era conocido por diseñar obras como el Parque Fluvial de la Familia, el Centro de Justicia y el edificio de la Universidad San Sebastián en el barrio Bellavista. También fue el responsable del proyecto "Mapocho Navegable".

Titulado en la Universidad Católica de Chile, Boza realizó un máster en la Universidad de Edimburgo y trabajó como asesor urbano de la Municipalidad de La Reina a fines de los 70. Fue presidente del Colegio de Arquitectos y asesoró al exministro de Vivienda Edmundo Hermosilla, entre otras labores.

El también académico era recordado por algunas frases polémicas. En mayo de 2012, en una publicación de la revista Vivienda y Decoración, señaló que no tenía "buenos" alumnos para su proyecto educativo en la Universidad San Sebastián, ya que los estudiantes no provenían de un segmento social que "no tiene cultura, no tiene sofisticación".

En 2015, se conoció que Boza visitó el anexo Capitán Yáber, en el que se encontraban sus amigos Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, involucrados en el caso Penta. En ese entonces, el arquitecto sostuvo a The Clinic que "es como que a cualquiera en este país le podría pasar. Tienes el caso del Dávalos, ese sí que hizo una maldad, po. Los de Penta hacen lo que hacen todos".