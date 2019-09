A los 75 años falleció Ric Ocasek, vocalista de The Cars

Ric Ocasek, vocalista de la banda estadounidense The Cars, fue encontrado muerto en su casa, ubicada en Manhattan, a los 75 años de edad.

Según fuentes policiales, el cantante habría fallecido por causas naturales, por lo que se descarta la participación de terceras personas.

Formado a mediados de la década de 1970 por Ric Ocasek y Benjamin Orr, Cars fue una de las bandas de new wave más populares de los Estados Unidos, la cual tuvo grandes éxitos como "My Best Friend's Girl", "Drive" o "Good Times Roll".

Después de que la banda se separó, en 1988, Ric Ocasek se enfocó en su carrera como solista y trabajó como productor para bandas como No Doubt, Weezer o Bad Religion.

The Cars se reunió en 2010, lanzando el álbum Move Like This, y en 2018 para actuar en el Salón de la Fama del Rock and Roll, pero sin el bajista Benjamin Orr, quien murió de cáncer en 2000.