A los 72 años falleció Allee Willis, la autora del tema principal de 'Friends'

A la edad de 72 años falleció Allee Willis, la autora del tema principal de la popular serie de televisión Friends, debido a un ataque al corazón.

A lo largo de su carrera, Willis se hizo conocida no solo por "I'll Be There For You", la canción de Friends, sino también por su trabajo para películas como The Policeman y musicales como El color púrpura.

Además de estos trabajos, que le valieron dos premios Grammy, Willis también ayudó a escribir "September" y "Boogie Wonderland" de Earth, Wind & Fire, la cual ella describió como "su banda favorita".

Philip Bailey, uno de los dos vocalistas de este grupo, ya ha lamentó la muerte de su amiga en redes sociales.

💔 It would be like Allee Willis to Take Flight at a time of the most Holy of days.



You will be missed my friend.



Until we meet again.



Love And Light. pic.twitter.com/8I2MpNGaeL