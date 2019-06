A los 67 años falleció el padre biológico de Eminem

El padre biológico de Eminem, Marshall Bruce Mathers Jr, falleció esta semana cerca de Fort Wayne, Indiana, según informaron familiares y vecinos a TMZ.

Según reveló una fuente cercana, el padre del rapero aparentemente habría sufrido un ataque al corazón mientras se encontraba en su casa.

Recordemos que Eminem, cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III, jamás ha ocultado el rencor que le tenía a su padre, a quien, según él, nunca conoció en persona. Sus exitosas canciones como "My Name Is" y "Cleanin 'Out My Closet" reflejan esos sentimientos de odico contra el hombre.

Eminem dijo en reiteradas ocasiones que escribió varias cartas a su papá cuando era niño, pero que siempre volvían a su hogar con la frase "regresando al remitente". En 2001, Bruce publicó una carta dirigida a su hijo en un diario donde explicaba su lado de la historia: que su madre siempre mantuvo alejado. Aún así, Eminem aparentemente nunca se puso en contacto con su padre para reconciliarse.