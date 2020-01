A lo Sergi Arola: Ennio Carota cambió de look y dejó atrás sus clásicos rizos

Por estos días, el chef Ennio Carota disfruta de unas vacaciones en México junto a su familia. Un día, tras un paseo por el barrio Jardines del Pedregal, al cocinero se le ocurrió cambiar de look.

Ahora el italiano usa lentes de marco negro muy grueso, similares a los de Roberto "Titae" Lindl, músico de Los Tres. También renovó su cabellera: en lugar de dejarse el pelo revuelto y rizado, ahora lo mantiene corto y peinado hacia atrás. La barba larga también fue recortada y sus bigotes ahora son tipo mostacho.

"Hace tiempo que quería hacerme algo nuevo, estaba en búsqueda de un cambio", explicó Carota a LUN. "Cuando llegué a la barbería ya tenía esa sensación de que algo nuevo se vendría porque tenía el pelo muy largo y estaba entregado. Le dije al barbero que me cortara la barba y que quería un corte distinto. Lo dejé hacer su trabajo y me lo cortó bastante corto".

El chef confesó que se miró al espejo y se vio "más joven, más ordenado. Se me ve más la cara también. Me siento realmente renovado".

Incluso su esposa, Marisa Sotelo, le dijo que se parecía a Sergi Arola. Por esta razón, el citado medio también conversó con el chef catalán. "Qué guapo está mi hermano mayor. Él es mayor así que por lo tanto siempre sería yo el que me parezco a él. No, pero hablando en serio, me encanta cómo es y cómo se viste. Me encanta verlo así, con este nuevo corte", comentó Arola.