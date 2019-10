Billie Eilish vivió un "tragicómico" accidente durante su presentación en el festival Austin City Limits, cuando, después de bajar hacia el público, un fan le robó su lujoso anillo.

Una vez que se percató de la situación reaccionó y señaló: "¡Alguien robó mi anillo! Supongo que es mi culpa. Quédate con esta mierda".

"El anillo se ha ido para siempre. Está bien, no te preocupes. Quien lo tenga, cuídalo bien", agregó.

“Somebody stole my fucking ring”

“Guess that’s my fault”

“Keeeep that shit”

“Take Care of that shit”

This is our Queen @billieeilish pic.twitter.com/ND1jBPokVh