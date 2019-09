¡A jugar!: Nintendo lanzó este miércoles Mario Kart Tour para dispositivos móviles

Nintendo lanzó este 25 de septiembre Mario Kart Tour, la primera versión de este famoso juego para dispositivos móviles, a través de App Store y Play Store.

Esta nueva versión será la primera en ofrecer a los jugadores una nueva serie de pistas basadas en grandes ciudades como Tokio, París o Nueva York, así como los clásicos circuitos presentes en sus ediciones anteriores.

Obviamente Mario Kart Tour tendrá miles de novedades y desafíos que sorprenderán a los fanáticos.

Además, Nintendo anunció que a medida que el juego avance, será posible desbloquear personajes, autos y diverso contenido.

#MarioKartTour is here!



Race around the world across a variety of new and classic courses! We hope you enjoy this first tour! Be sure to stay tuned here for the latest game news, because we've got a lot more coming.



It's finally here! GO! pic.twitter.com/GaBurZ3AZS