A favor de 'la mano dura': Oriana González se ganó el repudio de sus seguidores chilenos

Oriana González se ganó el repudio de los chilenos al referirse a la crisis social y política que está sufriendo Chile.

Esto, porque la venezolana agradeció las labores que realizan los carabineros y militares que desplegó el Presidente Sebastián Piñera luego de decretar el Estado de Emergencia.

En un video subido a su Instagram, donde muchos aseguran que la exchica reality estaba drogada, señaló que "estoy a favor del orden público, para eso existen los cuerpos de seguridad del estado: las policías, los nacionales, los militares, da igual, lo que quiero es orden. Punto y final".

"Que no destrocen una ciudad, que no destrocen los adoquines, que no rompan los semáforos, que no tiren bolsas de basura a los portales, que no quemen negocios de personas inocentes... simplemente esto. No estoy diciendo nada fuera de lo normal, todo con mucha lógica", agregó.

En esa línea, comentó que "no entiendo por qué hay personas que siguen quitándole peso a mis palabras. Esto es lo que hay, lo que pensamos muchos y a lo mejor no tantos se atreven a decir. Simplemente queremos orden. Y si hace falta un toque de queda y todo el mundo a su casa y los militares a la calle, pues se hace. Punto y final. Así de sencillo, no quiero que nadie más me esté diciendo nada. Hay libertad de expresión".