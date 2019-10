10 calurosas canciones sobre el cambio climático con Ricardo Martínez en Ciudadano ADN

El cambio climático es un tema que se ha tomado la agenda mundial. Y mientras los termómetros suben de maneras que parecen inexplicables, la música nos recuerda que hace al menos tres décadas se venían dando las alertas correspondientes.

Es lo que revisó Ricardo Martínez en una nueva "Letra y música", la columna musical de Ciudadano ADN. Un listado de canciones en inglés y español, que ya en los 80 y 90 marcaron lo que estamos viviendo hoy.

La selección comenzó con "Planet Earth" de Duran Duran, sobre "una ciudad que habla sobre una tierra devastada y descubren que no queda nadie en el planeta. En los años 80 el tema ecológico había empezado a aparecer", y "The trees" de Rush, que "habla sobre unos árboles que entran en una especie de combate y es destruido por el hombre que corta todos los árboles y el combate termina".

Luego fue el turno de "Do the evolution" de Pearl Jam, "una de las pocas de la banda que tienen video, que no les gustaba mucho hacer. Todd McFarlane (director) mostró la destrucción del hombre pero no solo con lo ecológico pero también lo tecnológico", y "Mother nature’s son" de The Beatles, que "viene de la fiebre ecológica que se dio en Estados Unidos a fines de los 60, cuando los Beatles estuvieron con el Maharishi".

Los Jaivas también alertaron sobre el tema con "Arde el Amazonas", que además de ser parte de "el primer disco donde toca Juanita Parra, es un tema de actualidad por toda la tragedia que hemos visto en Brasil". Igualmente lo hizo Joan Manuel Serrat con "Plany al Mar", "una canción muy profunda, triste y melancólica. Muy ecológica en ese sentido", e incluso los argentinos 2 minutos con "Carta a ET", donde "le escriben una carta a un extraterrestre diciéndole ‘ven a invadirnos porque estamos dejando la escoba en nuestro planeta".

La revisión finalizó con un tono un poco más festivo y "40 grados" de Los Iracundos, "una temperatura que nos parecía imposible en esa época", y el ochentero hit de italo-disco "Vamos a la playa" de Righeira, que en su letra donde "estalló la bomba, el agua fluorescente, tiene que ver mucho con la Guerra Fría y el pánico por la bomba nuclear", para rematar con "El valle y el volcán", de Jairo, una "metáfora de la vida, y de la vida en pareja, donde el valle representa la parte más plácida de la vida, y el volcán es donde entran los dolores y las fracturas".